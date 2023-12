Così come Joao Felix, anche Joao Cancelo è arrivato al Barcellona in prestito allo scadere del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Sport, il club blaugrana vorrebbe prolungare la permanenza del portoghese in Spagna oltre la scadenza del prestito, fissata a giugno 2024. Il Manchester City, tuttavia, non apre al prestito e preferisce cederlo solo a titolo definitivo. La valutazione si aggira intorno ai 30 milioni, cifra non indifferente viste le difficoltà economiche del Barcellona.