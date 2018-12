Nonostante siano arrivate le smentite di Aulas, presidente del Lione, il Mundo Deportivo sostiene che il Barcellona ha da tempo messo gli occhi sul terzino Ferland Mendy. Alla sua seconda stagione in Ligue1 sta ben figurando tra le file del club francese, con il quale ha esordito anche in Champions League quest'anno. Qualora dovesse partire Jordi Alba, in scadenza di contratto nel 2020, sarà lui il primo della lista, con una quotazione che attualmente non supera i 15 milioni di euro.