Secondo Sport, nelle ultime settimane il Barcellona ha iniziato a valutare molto seriamente l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford. Il nazionale inglese non è per niente contento della sua situazione in rosa e avrebbe già preso la decisione di partire quest'estate. Con un valore di circa 80 milioni di euro, lo United lo ha rinnovato nel 2019 e il suo contratto scade nel 2023, quindi potrebbe essere una delle grandi opportunità in questo mercato.