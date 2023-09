Il futuro di Nico Williams resta in aria , anche se l'Athletic Bilbao mantiene la fiducia che il rinnovo possa essere chiuso. Il giocatore al momento è libero dal 30 giugno 2024 e, secondo SPORT, il Barça ha già testato un suo possibile inserimento. Tuttavia, il club di Bilbao è calmo, come ha commentato il suo presidente, Jon Uriarte, in dichiarazioni a Movistar LaLiga. "Sia lui che la sua famiglia sono molto felici a Bilbao e all'Athletic. Stiamo lavorando da entrambe le parti affinché possa restare per molti anni".