Gerson era arrivato in Italia con enormi aspettative ma non aveva convinto né con la Roma, né con la Fiorentina. Tornato in patria, al Flamengo, è di nuovo esploso, ha vinto una Libertadores da protagonista, ed ora è uno dei giocatori più importanti del Sudamerica. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Duro durante il programma spagnolo El Chiringuito, il Barcellona è pronto a riportarlo in Europa: costa 25 milioni.