Un talento messicano per il Barcellona. Il club spagnolo, secondo le informazioni riportate da Marca e The Athletic, avrebbe presentato un'offerta al Club Necaxa per Heriberto Jurado, giovane promessa del calcio tricolore. L'esterno offensivo, 18 anni, ha già giocato 44 partite con la prima squadra ed è già in pianta stabile nella Nazionale Under-23; un prospetto molto interessante, che i blaugrana vorrebbero testare nella seconda squadra. Per questo motivo, i catalani hanno proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Sulle tracce della giovane promessa ci sono anche Porto e Sporting.