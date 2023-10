Il Barcellona vuole regalarsi un nuovo terzino sinistro durante la prossima stagione. Lo scrive il quotidiano catalano Sport, secondo il quale i blaugrana starebbero preparando un'offerta per convincere Ian Maatsen a trasferirsi nella Liga a parametro zero. Il laterale olandese è in scadenza di contratto col Chelsea e a 21 anni medita il salto in un altro top campionato europeo.