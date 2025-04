Barcellona, offerta choc dell'Al-Hilal per Raphinha: 200 milioni d'ingaggio

AFP via Getty Images

L'uomo-copertina del Barcellona di Hans-Dieter Flick è il brasiliano(considerando tutte le competizioni). Numeri importanti per un giocatore che a 28 anni ha raggiunto - per ora - il punto più alto della sua carriera, è nel pieno della maturità: a suon di reti e passaggi decisivi sta trascinando la squadra alla vittoria della Liga e affronterà l'Inter nella semifinale di Champions League.- Occhio al futuro dell'attaccante però, perché dall'Arabia Saudita è arrivata un'offerta choc per mano dell'Al-Hilal:: "Sono stato informato dell'offerta dall'Arabia - ha raccontato il brasiliano in un'intervista a TNT Sports Brasil - e sono rimasto molto sorpreso. Se mi avessero fatto questa proposta un anno fa penso che sarei andato, ero devastato mentalmente e queste cifre avrebbero cambiato completamente la mia vita e quella della mia famiglia".

- "E' impossibile vedere proposte come queste e non pensare che possano rivoluzionare tutto - continua a spiegare Raphinha - chi dice il contrario mente. Però: questa situazione ha distolto la mia attenzione dai soldi facendomi concentrare solo sui miei sogni".