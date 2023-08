Marc-André ter Stegen, in scadenza di contratto nel 2025, è la priorità del Barcellona sul fronte rinnovi. Come riportato da Jigantes, nelle ultime ore si è tenuto un incontro tra la dirigenza blaugrana e René Vom Bruch, l'agente dell'estremo difensore tedesco, alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. E' stato intavolato un discorso per il rinnovo al ribasso rispetto ai 4,8 milioni percepiti attualmente. La volontà di tutte le parti è quella di proseguire insieme ma bisognerà ancora trattare.