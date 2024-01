Barcellona-Osasuna, dove vederla: tv, streaming e formazioni

Barcellona e Osasuna si affrontano nella seconda semifinale della Final Four di Supercoppa spagnola, fischio d'inizio alle 20.



I blaugrana di Xavi si sono qualificati in quanto vincitori dell'ultima Liga, mentre i baschi di Pamplona sono la finalista sconfitta dell'ultima Copa del Rey.



La vincente tra le due squadre andrà a sfidare nella finalissima il Real Madrid, che ha battuto per 5-3 l'Atletico Madrid nell'altra semifinale.



Partita: Barcellona-Osasuna



Data: giovedì 11 gennaio 2024



Orario: 20.00



Canale TV: Telelombardia



Streaming: Cronache di Spogliatoio





PROBABILI FORMAZIONI



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, De Jong; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha.



OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, David Garcia, Catena, Cruz; Ibanez, Torro; Arnaiz, Oroz, Moncayola; Avila.