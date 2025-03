Barcellona-Osasuna, incredibile: sarà recuperata durante la sosta per le nazionali, senza alcuni giocatori

AFP via Getty Images

, rinviata lo scorso 9 marzo per la morte del medico sociale blaugrana, Carlos Minarro Garcia,, così come il ricorso parallelo dell'Osasuna., ancora impegnati con le rispettive Nazionali in Sud America: l’Uruguay giocherà martedì 25 alle 21 ore italiane, mentre il Brasile qualche ora più tardi contro l’Argentina. I blaugrana torneranno poi in campo domenica 30 marzo contro il Girona, a meno di 72 ore di distanza dalla partita contro l’Osasuna. L'Osasuna invece dovrà fare a meno del camerunese Boyomo, impegnato soltanto 48 ore prima in patria per la sfida contro la Libia valida per le qualificazioni africane ai Mondiali.

. La sfida andrà dunque in scena giovedì 27 marzo, poche ore dopo gli impegni di alcuni giocatori delle due squadre che quindi non potranno essere disponibili a scendere in campo. Una brutta tegola soprattutto per il Barcellona, che non avrà a disposizione due pedine importanti dell'undici titolare di mister Flick.afferma di non poter accettare le richieste dei club perché, "nonostante la ragionevolezza delle loro argomentazioni", ritiene che entrambi intendano annullare una sanzione imposta dal giudice unico, in quanto presenta le stesse argomentazioni presentate in primo grado. Riguardo alla richiesta del Barcellona di modificare la data per l'impossibilità di poter contare su tutti i suoi giocatori a causa delle partite delle nazionali, la Commissione d'appello, come riporta Goal.com, afferma che ", sempre che la squadra interessata abbia giocatori sufficienti per affrontare la partita nei termini previsti dal regolamento, come nel caso in questione, dato che risulta dal fascicolo che entrambi i club hanno giocatori sufficienti per giocare la partita con le giuste garanzie".

Per quel che concerne invece ladi godere di un periodo di riposo più lungo tra una partita e l'altra, si conclude che è infondata perché "la LNFP ha informato questa Commissione che detta partita sarebbe stata rinviata a domenica 30 marzo 2025, se la sentenza del tribunale fosse confermata; tale circostanza consentirebbe ai club di disputare la gara col Barcellona senza problemi".