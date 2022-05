Il giocatore su cui il Barcellona si sta muovendo con maggior forza in vista del prossimo mercato è Robert Lewandowski, che non ha intenzione di rinnovare con il Bayern Monaco (contratto in scadenza nel 2023). Secondo Mundo Deportivo, i Blaugrana però avrebbero difficoltà ad ingaggiarlo a causa della situazione economica del club, che già a gennaio aveva faticato a portare avanti diverse trattative.