Per la prima volta dopo l’esonero, Ernesto Valverde ha detto la sua riguardo la rottura con il Barcellona e cosa lo aspetta in futuro, intervenendo in occasione di un incontro sul calcio a Bilbao: “In queste settimane ho visto poco calcio, l’unica partita che ho guardato per intero è stata quella tra Athletic e Barça, di Coppa del Re”.



RIGUARDO LA ROTTURA – “Perché me ne sono andato non è una domanda da farmi, ci sono aspetti del nostro lavoro che vanno accettati e basta. Avrei voluto che le cose andassero diversamente, quando alleni un club come il Barça vuol dire che sei fortunato. Ora la cosa davvero importante è voltare pagina e andare avanti”.