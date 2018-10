Dopo la notizia lanciata da Mundo Deportivo, secondo cui avrebbe chiesto la cessione al Barcellona, Malcom dice la sua con un messaggio nelle storie di Instagram: "Riguardo a un'informazione pubblicata in Spagna, vorrei precisare che sono venuto a Barcellona con molti obiettivi e quelli che mi conoscono sanno che sono determinato. Sono molto felice dell'evoluzione della mia carriera e so che ogni giorno che passa, i miei sogni e obiettivi si realizzano. La mia famiglia si è adattata molto bene alla città. In ogni caso, continuerò a lottare per tutto quello che voglio nella mia carriera".