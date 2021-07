Lionel Messi campione con l'Argentina in Copa America da svincolato di lusso, visto che il suo contratto con il Barcellona è terminato lo scorso 30 giugno e il rinnovo non è arrivato. La Pulce parla per la prima volta a ESPN Argentina ma nicchia sul futuro: "Sono disconnesso da tutto, non guardo niente. Mi sto godendo questo momento, le persone, e mi preparo ad andare in vacanza con la mia famiglia, che è la cosa più importante ora. La verità è che sono felice, impossibile spiegare la felicità che provo io, la mia famiglia e i miei amici. Una bella follia tutto questo".