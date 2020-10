Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Juventus: "I giovani? Hanno qualcosa in più se no non sarebbero qui, se stanno qua è perché meritano di esserci. Ansu Fati ha 17 anni ed è già importante, anche Pedri; sono ragazzi giovani che vogliamo aiutare, ma già pronti. Oggi grande partita che ci dà fiducia e questo deve essere un punto di partenza per noi, contro un grande avversario e vogliamo continuare così.