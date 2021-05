In casa Barcellona è iniziata la caccia al dopo Ronald Koeman. E tra i vari nomi che circolano in Catalogna, c'è anche quello di Jordi Cruyff, il quale ha salutato la Cina. A riportarlo è Titan Sports Plus, secondo il quale il figlio del grande Johan avrebbe risolto anzitempo il suo accordo con lo Shenzhen FC per poter tornare in Spagna e rendersi disponibile per firmare con il club del suo cuore, il Barcellona.