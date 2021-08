Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe compiuto passi in avanti per il rinnovo di Ousmane Dembele. Il francese ad inizio mercato era uno degli indiziati principali per lasciare la Catalogna, ma nelle ultime settimane i colloqui tra la dirigenza e il giocatore hanno portato ad un avvicinamento delle parti, che si incontreranno ancora una volta finito il mercato per concludere la trattativa.