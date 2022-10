è il giocatore scelto dalper affiancare il tecnicoin conferenza stampa alla viglia della gara contro l'Inter. Queste le sue parole:"C'è tanta voglia, per noi è una finale, una partita importantissima e vogliamo che le cose vadano bene per poter passare il girone"."Sì, è vero, soprattutto in difesa. Però abbiamo una rosa ampia e sappiamo di avere qualità sufficiente per affrontare la partita"."Beh, meglio all'interno che sulla fascia. Mi trovo molto meglio a centrocampo che sotto punta, ma farò il meglio secondo quello che mi chiederà il mister"."Sì, mi sento bene e sono tranquillo a livello fisico. Ci sono tante persone che si occupano di noi, mi sento bene"."È vero, gli ultimi incontri non sono andati come avremmo voluto. Avremmo dovuto migliorare in tante cose, l'altro ieri per poco non hanno pareggiato. Però alla fine abbiamo vinto e continuiamo a farlo, se vinci migliorerai anche nel gioco"."Come una finale, è una partita importantissima per noi. Ci giocheremo il tutto per tutto, sarà difficile perché l'Inter sa contrattaccare, è una squadra forte fisicamente. Ma sono tranquillo, abbiamo una squadra di qualità"."Contro questo tipo di squadre il mister ci chiede di muovere la palla rapidamente da un lato all'altro del campo. Dobbiamo lavorare su questo, ci può aprire spazi e ci può essere utile in una partita come domani"."Beh, ci sarebbe piaciuto essere i primi. Sarebbe stato l'ideale, però le cose stanno come stanno e dobbiamo affrontare la gara di domani per quello che è. Questa gara significherà molto per il futuro"."Spero che ci appoggino, abbiamo sentito l'affetto della tifoseria. Credo che se saremo uniti sarà più facile e non ho dubbi sul fatto che i tifosi ci appoggeranno"."Ce ne sono tante. Ci sono tante partite in poco tempo, con diversi cambi, dobbiamo fare uno sforzo collettivo e continueremo a tirare avanti. È vero che in Champions non abbiamo ottenuto quello che volevamo, dobbiamo tornare a volare come dice il mister"."No, è vero che prima ne abbiamo segnati di più, però abbiamo qualità per tornare a farlo, in tutti i reparti. Torneremo a fare gol, abbiamo attaccanti che sappiamo quanto sono forti e noi cercheremo di servirle nel miglior modo possibile"."No, ma sentiamo quella della finale: per noi lo è, sia a livello economico che sportivo. Vogliamo andare avanti, possiamo portare a casa i tre punti e andare agli ottavi".Lewandowski come leader è un modello per te?"Sì, Robert ha grande esperienza, ci può aiutare moltissimo e dal primo giorno ha aiutato noi giovani a migliorare tanto, gli siamo grati per questa sua novità e questa sua generosità".Avete passato negli spogliatoi di quello che è successo a Milano?"Come detto prima, ci sono tante partite in questa stagione. È vero che dopo San Siro eravamo arrabbiati, pensavamo di meritare di più, però non c'è tempo per fermarsi e arrabbiarsi. Ora dobbiamo una partita decisiva".Xavi ha chiesto ai centrocampisti più partecipazione ai gol?"Non lo chiede solo in una partita come quella di domani, ci chiede sempre di andare in area: il gol non lo deve fare solo l'attaccante. Tutti dobbiamo contribuire, l'abbiamo visto l'altro giorno".