Il Barcellona è a caccia di diversi giocatori per la prossima stagione, in quanto ha bisogno di riforzi. Uno dei nomi più caldi è quello di Florian Wirtz. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, secondo quanto riportato da Sport, sarebbe ben disposto a far le valige e trasferirsi in casa blaugrana. Il problema? Il valore di mercato del tedesco è di 70 milioni, con un ingaggio quasi proibitivo per i catalani.