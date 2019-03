Il Barcellona prepara il rinnovo di Lionel Messi. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, il club vuole offrire il prolungamento di contratto alla sua stella, portando la scadenza al 2022 o al 2023, andando oltre il mandato di Bartomeu, che terminerà nel 2021, come l'attuale contratto dell'argentino.



In estate si entrerà nel vivo, con la dirigenza blaugrana che contatterà il padre de La Pulce, Jorge Messi, per entrare nel vivo.