Otra manera de ver la vida del futbolista y sus dudas para tomar la decisión más importante de su carrera. Gracias al equipo de @Kosmos_Studios y en especial a @AntoGriezmann por estas últimas semanas. Decidiste quedarte en el @Atleti y espero que te vaya genial esta temporada! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 14 giugno 2018

Y recordad una cosa. Habrá gente que lo criticará, porque todo lo nuevo puede generar rechazo. Pero la reflexión más importante que deja la #LaDecisión es que a veces, no todo lo que os venden es cierto. Buenas noches. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 14 giugno 2018

Il Barcellona ha solo accarezzato il sogno Antoine Griezmann, che ha invece deciso di restare all'Atletico Madrid. Non c'è rabbia però tra i blaugrana, lo conferma anche il tweet di Gerard Piqué: "Un altro modo di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi per prendere la decisione più importante della sua carriera. Grazie a Griezmann per queste ultime settimane, hai scelto di restare all'Atletico e ti auguro il meglio per questa stagione".