Come riporta Sky Sport, il difensore del Barcellona Gerard Piqué è in vacanza alle Bahamas con una missione: convincere Matthijs de Ligt ad accettare la corte del Barcellona. L’olandese di proprietà dell'Ajax infatti, anch’egli in vacanza alle Bahamas, è stato notato in compagnia dello spagnolo. La Juventus rimane favorita per ingaggiare il giocatore ma il pressing di Piqué potrebbe complicare le cose.