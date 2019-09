Gerard Pique, difensore del Barcellona. ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta con il Getafe: "​Dobbiamo stare tutti uniti, non solo i giocatori ma anche i tifosi e il Consiglio di amministrazione. Quando c'è una persona che non vuole arrabbiarsi, non ci sono scontri. Conosciamo il club, conosciamo i giornali che sono collegati al club e sappiamo chi scrive gli articoli anche se non sono firmati o firmati da un altro. Non vogliamo arrabbiarci, vogliamo competere e vincere titoli. Spero che nessuno cerchi di creare problemi che non esistono. Le cose possono andare bene o male, ma dobbiamo tenere insieme il club perché se no ci facciamo del male".