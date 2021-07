Gerard Piqué, difensore del Barcellona, è intervenuto durante il Gala de Campeones de LaLiga e ha parlato anche del futuro di Lionel Messi: "Stiamo aspettando che firmi il contratto e speriamo di poterlo avere con noi. Non penso sia necessario convincerlo, spero si convinca da solo. L'ultima stagione? Non è stata la migliore per noi. È vero che abbiamo vinto la Copa del Rey, ma se non vinciamo la Liga o la Champions League non è mai un buon anno. Ora ripartiamo con grande entusiasmo, vincere la Liga è la prima cosa, vedremo a marzo-aprile dove saremo e proveremo a giocarci tutti i titoli".