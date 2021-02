Titolare questa sera nel recupero della prima giornata contro l'Elche, Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, arrivato in estate dalla Juventus, torna tra gli 11 che partono dall'inizio dopo due partite in cui è entrato in corsa. In generale, sono 17, con oggi, le presenze in Liga, solo 6 da titolare. E' ancora alla ricerca sia del primo gol che del primo assist.