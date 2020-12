Un predestinato, un potenziale fenomeno del calcio europeo: è stato descritto così Francisco Trincão al momento del suo approdo al Barcellona lo scorso giugno, con una clausola nel contratto da 500 milioni di euro. Il giovane portoghese - già osservato dalla Juve - partirà da titolare contro il Ferencvaros, ma in Liga non ha ancora trovato lo spazio che sperava. Non si sono fatte attendere quindi le voci di un suo possibile prestito a gennaio, che il classe '99 ha però smentito nella conferenza stampa pre Champions: "È un sogno essere qui, penso solo al Barça. Ovviamente vorrei giocare sempre, ma sono scelte dell'allenatore. Tutto quello che posso fare io è lavorare e prepararmi al meglio".