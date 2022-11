Il Barcellona lavora con determinazione per convincere il brasiliano Endrick del Palmeiras a trasferirsi al Camp Nou. Dopo le conferme di Xavi sull'incontro avuto con il giocatore, ecco che anche Jordi Cruyff, direttore sportivo dei blaugrana, ha raccontato a TV3 che c'è stato un primo incontro con il giocatore. L'incontro ha avuto un esito positivo ed è servito per presentare al giovane talento i piani del Barcellona per il futuro.