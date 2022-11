Il Barcellona continua a tenere d'occhio Youri Tielemans, centrocampista del Leicester City, in scadenza di contratto a giugno 2023. I Blaugrana lavorano per portarlo al Camp Nou a parametro zero, ma secondo quanto riporta Voetbal Primeur il giocatore ha già trovato l'accordo con l'Arsenal per la prossima stagione.