Il Barcellona prepara l'offerta per il rinnovo di contratto di Ousmane Dembélé. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i blaugrana vorrebbero blindare il francese, che attualmente va in scadenza nel 2022. L'idea del Barça è chiedergli un leggero tagli di stipendio (date le sue ultime stagioni che ha passato più in infermeria che in campo), ma prolungare il contratto fino al 2024.