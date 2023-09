Clement Lenglet è stato uno dei colpi di mercato dell'Aston Villa. Il difensore centrale in uscita da Barcellona ha - deciso di proseguire la sua carriera in Premier League. Marca ha rivelato un retroscena di mercato, con i catalani che avevano chiuso per il trasferimento del giocatore per una cifra pari a 8 milioni di euro all’Al-Nassr. Lenglet sarebbe andato a guadagnare circa 12 milioni di euro a stagione ma alla fine ha deciso di rimanere in Europa.