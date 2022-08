Sfumata l'opportunità di arrivare a Cesar Azpilicueta del Chelsea, per il ruolo di terzino destro il tecnico del Barcellona Xavi ha fatto cadere la sua scelta sul difensore del Villarreal Juan Foyth. Per Jijgantes, i blaugrana hanno messo sul piatto una prima offerta da 30 milioni di euro per il calciatore argentino, sotto contratto fino a giugno 2026.