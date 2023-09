Il Barcellona ha fatto firmare un primo contratto da professionista al 16enne attaccante olandese Shane Kluivert, arrivato 7 anni fa dal settore giovanile del Paris Saint-Germain. E' il figlio minore di Patrick, ex attaccante olandese di Ajax, Milan e Barcellona.



GLI ALTRI 3 FIGLI - Quincy Kluivert è un esterno destro classe 1997, Justin Kluivert è un attaccante classe 1999 (ex Ajax e Roma, ora al Bournemouth in Inghilterra), Ruben Kluivert è un difensore classe 2001 ex Utrecht che gioca in Olanda al Dordrecht.