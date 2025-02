Getty Images

Ilapprofitta dei passi falsi diche avevano entrambe pareggiato. La squadra dibatte ilcon un rigore trasformato da Robertnella prima parte della gara. Con questi tre punti i catalani si portanocon 51 punti, gli stessi del Real Madrid.Gli ospiti però protestano. Sul punteggio di uno a zero per i blaugrana infatti è statache, vedendo le immagini, era assolutamente. Come si vede nel video, infatti,partiva ampiamente in posizione buona quando aveva segnato l’1-1 pari. Per gli arbitri, un altro giocatore - che lui sì era in offside - rientrando dalla sua posizione ha impattato su Inigo Martinez che stava tentando di intervenire. Una decisione cervellotica e che lascia tanti dubbi. Un altro grave errore insomma per una classe arbitrale quella spagnola nell’occhio del ciclone.

How this is offside? pic.twitter.com/Ox1rVyAKUX — Out Of Context Real Madrid (@rmanocontext) February 17, 2025

Prima le dure contestazioni da parte del, con tanto di comunicati e quant’altro, poi la direzione che ha destato ben più di un sospetto a Pamplona trae la squadra di Ancelotti. Proprio l’allenatore italiano ha contestato platealmente ilconcesso agli avversari e l’espulsione per offese all’arbitro da parte di. Ora si aggiunge un altro errore al computo.