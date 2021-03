Da quando Koeman è arrivato a sedere sulla panchina del Camp Nou, il Barcellona sta ricominciando a mettere in luce i prodotti della sua pregiatissima cantera, della cui rinascita Ilaix Moriba e Óscar Mingueza, sono diventati i simboli.



Nemmeno il tempo di godersi i frutti del suo grande lavoro di valorizzazione dei giovani, che la Masía sembra averne già pronto un nuovo. Si tratta di Nico González. Il diciannovenne nato in Galizia è appena arrivato al Barça B e secondo Mundo Deportivo, sia il suo allenatore García Pimienta, che lo stesso Koeman, se ne sono già infatuati.



Il suo contratto scade a giugno ma la dirigenza ha in programma un rinnovo a lungo termine.