Si infiamma la sfida totale per Matthjis De Ligt. Il giocatore olandese, autentica rivelazione con l’Ajax, è l’oggetto dei desideri dei top team europei. Fin dall’inizio in pole position si è portato il Barcellona, grazie anche ad un’intesa di massima con il difensore. Un accordo venuto meno a causa della distanza tra domanda del calciatore ed offerta della società. Il Paris Saint-Germain si è inserito nelle ultime settimane e sembra in leggero vantaggio. Secondo le fonti spagnole, sono loro i club più accreditati. Più defilata la Juventus: il club bianconero attende che la situazione si faccia più chiara per poi valutare se e come inserirsi. De Ligt sembra lontano, ma non è un colpo impossibile.