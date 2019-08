Trattativa infinita quella tra Barcellona e Psg per riportare in Spagna il brasiliano Neymar. Secondo Sport, il club francese ha chiesto Coutinho, Semedo e 100 milioni di euro per far partire il brasiliano. Dall'altra parte, il Barça offre Coutinho, Rakitic e una cifra tra gli 80 e i 100 milioni. Dopo l'incontro di oggi a Parigi c'è ancora distanza tra le parti, si continua a trattare.