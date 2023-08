Ousmane Dembelé sarà presto un nuovo acquisto del Paris Saint Germain. Presto ma non prestissimo come il club parigino e lo stesso giocatore avrebbero voluto. E con il Barcellona sta scoppiando un autentico caos che passa dalla clausola privata ai contatti fra club, all'allenamento di domani agli ordini di Xavi e a documenti non mandati per tempo.. Non era difficile dato che nei contratti fra club spagnolo e giocatore era presente unache si sarebbese il giocatore avesse avvisato la sua società di un accordo con un altro club.per chiudere la trattativa, ma ciò che tarda ad arrivare sono le modalità di pagamento da concordare fra le società.In realtà riporta RMCSport l'accordo è stato trovato su tutto conEppure l'affare non si sta chiudendo ufficialmente perché dalla Catalognache servirebbero al club francese per far tornare l'attaccante in patria e metterlo sotto contratto. È il Barcellona a non inviarli non avendo fretta nel fare un favore al Paris Saint Germain e agevolare poiE non essendo chiusa l'operazione per il suo addio, ed essendo ancora Dembelé sotto contratto con il Barcellona, da giocatore blaugrana è tenuto a comportarsi. E come riporta Marca, in vista del Trofeo Gamper che si disputerà contro il Tottenham fra 3 giorni,E se succedesse qualcosa? E se ci fosse un infortunio? L'affare col PSG salterebbe o verrebbe ritardato ulteriormente? Dalla Francia assicurano che questo in realtà, sarebbe il piano finale della società spagnola.