Viste le difficoltà che Barcellona e PSG stanno attraversando nella gestione dei rinnovi rispettivamente di Dembélé e Neymar, Mundo Deportivo ha ipotizzato uno scambio fra questi due giocatori, entrambi in scadenza a giugno 2022.



Si tratterebbe di una soluzione che farebbe gli interessi di tutti. Il ventinovenne brasiliano ed il ventitreenne francese hanno infatti valutazioni simili e, con un’operazione del genere si eviterebbe di perderli a zero fra un anno. Inoltre, è da quando Neymar è andato via dal Barça che si parla di un suo imminente ritorno. O’Ney verrebbe finalmente accontentato e diventerebbe un’arma non da poco per convincere Messi a restare.