Secondo il quotidiano catalano Sport, Tottenham e Barcellona sono vicini a raggiungere un accordo per il trasferimento di Clement Lenglet in modo permanente per la prossima stagione. Il difensore francese è andato in prestito agli Spurs dove ha fatto una buona stagione, fino ad ora. Non rientra più nei piani del club blaugrana e spera che il calciatore accetti la trattativa, per poter incassare 14 milioni di euro.