Barcellona: questione portiere, in lista anche De Gea

La questione portiere in casa Barcellona è molto dibattuta: i blaugrana infatti devono decidere che fare con Inaki Pena,che si è comportato bene all'inizio del congedo per infortunio di Ter Stegen, poi però ha iniziato a mostrare insicurezze e la squadra ha incassato tanti gol. Per questo il Barcellona sta pensando di prendere un portiere più esperto di Pena per proteggere Ter Stegen, lo riporta Mundo Deportivo.



I NOMI - Si legge che tra i nomi vagliati ci sarebbero anche Luis Maximiano, meteora alla Lazio, che lo ha ceduto all'Almeria con cui ha un contratto fino al 2027, ma che in caso di retrocessione in Segunda Division difficilmente il portoghese resterà. L'altro nome uscito sarebbe quello di David De Gea, portiere di 33 anni, ex Manchester United, attualmente svincolato. Resta da capire, visto il valore del giocatore, se accetterebbe di essere la riserva di Ter Stegen.