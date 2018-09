Dal mancato riscatto dell'Inter a inizio mercato al tentativo del Betis Siviglia sfumato prima del gong, Rafinha alla fine è rimasto al Barcellona. Il centrocampista brasiliano, con le valigie in mano fino all'ultimo minuto della sessione estiva andata in archivio ieri in Spagna, è rimasto 'prigioniero' nel club catalano che, in vari momenti, ha avanzato richieste economicamente fuori portata per qualsiasi pretendente, non in grado di garantire l'obbligo di riscatto così importante al termine del periodo in prestito. Per questi motivi secondo il Mundo Deportivo, Rafinha sarà, a tutti gli effetti, un giocatore del Barça, almeno fino al mese di gennaio. Se la condizione fisica lo supporterà come negli ultimi mesi, Rafinha potrà ritagliarsi il suo posticino in rosa.