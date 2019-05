Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha parlato dopo il successo sul Getafe: "Io a Siviglia dopo il 4-0 di Liverpool? Se devo chiedere scusa lo chiedo. Senza alcun problema. Sono padre e marito, per me la famiglia è la cosa più importante. Sono andato a Siviglia per stare con la famiglia. Vivo il calcio al 100%, il mio impegno è massimo. Il mio futuro? Per me far parte del miglior club del mondo è un orgoglio e voglio farlo ancora per molti anni".