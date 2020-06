Ivan Rakitic parla chiaro. Il centrocampista croato, avvicinato dal mercato a Juventus e Inter, ha mandato un messaggio al Barcellona nell'intervista a Sport1: “Non sono arrabbiato con nessuno, ho ancora un ottimo rapporto con tutti nel club e sono incredibilmente grato per il tempo che ho trascorso al Barça. È solo che dopo tanto tempo che sono qui, voglio che le persone mi parlino apertamente di tutto. Voglio chiarezza su quale direzione sta andando il club. Ora sento che vogliamo prendere una strada comune. Non ho alcun problema con il fatto che ci sono stati molti titoli intorno al mio nome negli ultimi anni. Sono sempre aperto alle discussioni con i responsabili e preferisco che sia tramite terze parti. Sono ancora molto contento del Barça. Anche mia moglie si sente molto bene a Barcellona".



AL PRESIDENTE - "So come funzionano le società, che siamo giocatori e che i presidenti devono ottenere il meglio dal club. Ma ho il diritto di decidere da solo cosa succede e in quale direzione voglio andare. Volevo solo chiarirlo di nuovo".