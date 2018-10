La Spagna si ferma, è il giorno del: alle 16.15 va in scena, sfida numero 272 tra le due squadre più rappresentative della Liga. Per la prima volta dopo undici anni, senza i due giocatori che hanno segnato l'era del calcio moderno:ha lasciato i blancos per la Juventus,non sarà della partita per la frattura del radio rimediata durante il match con il Siviglia. Tempo di nuovi eroi, l'ultimo a decidere un Clasico prima dell'era Ronaldo-Messi fu l'ex Realproprio al Camp Nou.- Le due squadre arrivano alla sfida con umori diametralmente opposti:cerca tre punti per riportare il Barça da solo in vetta,ha l'obbligo di vincere per accorciare sui rivali (ora a +4) e tenersi stretta una panchina, quella del Real Madrid, che traballa sempre più dopo un avvio di stagione altalenante e poco convincente.Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Sergi Roberto, Suarez, Coutinho.Courtois; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Benzema.Nella stagione 2018-19, conè possibile vedere oltre 100 match diin esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.