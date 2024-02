Barcellona-Real Madrid, botta e risposta infuocato: Laporta e Xavi accusano, Ancelotti risponde

Un botta e risposta che sa di Clasico, ma che con il campo ha ben poco a che fare. Nelle ultime ore in Spagna si è alzato un polverone in seguito ad alcune- a cui si sono aggiunte- all'indirizzo del. Il motivo? Due gli attacchi sferrati ai Blancos: uno per il cosiddetto, l'altro per i presuntiche il Real starebbe ricevendo in questo campionato, a detta del Barcellona. In tutto questo marasma,i ne esce, come sempre, con dichiarazioni in linea con la sua solita eleganza, che tuttavia colpiscono nel segno.Risalgono a ieri, venerdì 2 febbraio, le pesanti dichiarazioni di Laporta. Il presidente dei Blaugrana era intervenuto a Rac1, radio di sponda catalana,in riferimento al Caso Negreira. Il caso in questione riguarda un processo in cui il Barcellona e alcuni presidenti sono, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnoli. All'interno di questa cornice, si è inserito anche il Real Madrid, che ha deciso di: da qui la frecciata di Laporta.In un ambiente già teso, in cui hanno fatto discutere alcune, non si è trattenuto dall'intervenire Xavi, tecnico del Barcellona che a fine anno lascerà il suo posto in panchina. A margine della conferenza stampa di presentazione del match con l'Alaves, l'allenatore aveva fatto capire chiaramente la sua posizione:". Un'ennesima frecciata che aveva acceso ancora di più una rivalità che in Spagna non tende mai ad affievolirsi.Oggi, mentre si avvicina a grandi falcate il derby che domenica vedrà dai lati opposti del campo Real e Atletico Madrid,, durante la conferenza indetta a margine del match. Sempre signorile e misurata la risposta del tecnico italiano: "Cosa penso? Che sono un professionista, e come professionista, quindi non mi chiedete più nulla su questo tema perché non voglio abbassarmi ad. Insomma, il clima non è disteso in Spagna e il Clasico si gioca anche fuori dal campo. Per vedere le due squadre di fronte in campo, invece, bisognerà aspettare al 21 aprile, quando è previsto il ritorno di campionato.