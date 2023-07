Dopo il primo derby italiano tra Juventus e Milan, terminato 2 a 2, al Soccer Champions Tour in corso di svolgimento negli Stati Uniti è vigilia anche per il primo Clasico della stagione che sta per iniziare tra il Barcellona ed il Real Madrid in programma a Dallas nell’AT&T Stadium domani sera alle 23 ore italiane. L’ennesima classicissima del calcio spagnolo ma anche uno dei confronti più emozionanti nel panorama calcistico internazionale. Nel 2017 a Miami e lo scorso anno sempre a Dallas ebbe la meglio la formazione blaugrana che ha saltato la gara di esordio il 23 luglio scorso contro la Juventus annullata per un virus che aveva colpito numerosi suoi giocatori. Ma non il confronto contro l’Arsenal di ieri terminato dopo un pirotecnico 5 a 3 a favore degli inglesi che per primi erano andati in svantaggio. Il Real, invece, ha all’attivo già due successi per 3 a 2 in rimonta contro il Milan e per 2 a 0 contro il Manchester United in questo torneo di questa competizione internazionale di altissimo spessore tecnico per la presenza oltre alle due formazioni spagnole anche dell’Arsenal, del Manchester United, della Juventus e del Milan. Per la squadra campione di Spagna l’occasione ideale per valutare la forma e la coesione dell’organico in vista dell’imminente avvio della stagione calcistica e ripartire con il piede giusto e con la consapevolezza di avere le carte giuste per riproporsi come squadra da battere nella Liga. Per il tecnico Xavi anche una partita per vedere all’opera i nuovi arrivi a cominciare dal difensore Inigo Martinez prelevato dall’Atletico Bilbao, del centrocampista tedesco Ilkay Gundogan che ha lasciato dopo sette anni il Manchester City ed Oriol Romeu centrocampista del Girona. Nell’undici iniziale sicuramente rivedremo in porta Ter Stegen con una retroguardia formata dai centrali Kounde e Garcia ed i terzini Araujo e Alonso. Tridente confermato con Lewandowski al centro e Torres e Ansu Fati laterali. I ragazzi di Ancelotti, invece, che dovranno ancora affrontare la Juve giovedì prossimo 3 agosto all’1:30 del mattino ore italiane, cercano conferme dopo i due successi ottenuti toccasana per una squadra particolarmente rinnovata e che probabilmente troverà in Jude Bellingham, già a segno con il Manchester United dopo appena sei minuti di gioco ed in arrivo dal Borussia Dortmund, un nuovo protagonista per essere stato indicato come uno dei più giovani talenti del calcio mondiale. Vinicius Junior come sempre sarà il riferimento della squadra in attacco ed avrà a sostegno un centrocampo formato da Valverde, Kroos e Camavinga. I risultati sinora conseguiti dalle due contendenti fanno pendere l’ago della bilancia a favore della squadra di Ancelotti che è bancata dai betting analist favorita con il 2 a 2,05, distante dal 2,97 dei blaugrana e con l’X che moltiplica per 3,60. Indicative anche le quote per alcuni risultati esatti a cominciare dall’1 – 2 a 7,70, lo 0 – 3 a 18,15, il 2 – 3 a 16,55 e lo 0 – 4 a 39,00.