La Liga vive domenica pomeriggio sulle emozioni del Clasico. Al Camp Nou, favorito piuttosto nettamente il Barcellona, com'era prevedibile visti gli impacci del Real: «1» a 1,95, «2» a 3,60. La quota più alta è per il pari, a 3,70. In questo caso i trader Stanleybet.it puntano l'attenzione su una punizione vincente di Suarez. Non a caso: proprio su punizione l'uruguaiano ha visto sfumare un gol probabile con l'Inter, in Champions, solo per l'imprevista opposizione di Brozovic, che si è letteralmente sdraiato ai piedi della barriera, balzata in alto per opporsi a una possibile parabola aerea. Suarez su punizione, più il successo del Barcellona si giocano a 8,00.