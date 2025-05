Barcellona-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Quattro le giornate che mancano alla fine de La Liga spagnola, quattro i punti che separano la capolistadalla seconda in classifica: il Clasico di ritorno tra blaugrana e blancos, probabilmente, sarà decisivo nell'economia del campionato. Le vittorie dei catalani in Supercoppa spagnola e in Coppa del Re sono alle spalle, la squadra di Flick è stata eliminata dall'Inter in semifinale di Champions League e deve guardarsi dal contraccolpo e dalla voglia di rivalsa del Real.

Partita: Barcellona-Real Madrid

Data: domenica 11 maggio 2025

Orario: 16.15

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Szczesny; Garcia, Cubarsì, Martinez, Martin; Pedri, De Jong, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. FlickCourtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia; Ceballos, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.- Il Barcellona ha ancora ai box i terzini titolari Baldé e Koundé, ma recupera Lewandowski, già subentrato a San Siro prima del 3-3 di Acerbi. Ancelotti è in emergenza, in difesa mancano tutti i titolari e probabilmente andranno adattati Valverde da terzino destro e Tchouameni da centrale, con Ceballos e Modric a riempire il vuoto in mediana.

- La sfida tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: la partita sarà visibile in tv scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore compatibile.- Barcellona-Real Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi da pc al sito ufficiale della piattaforma.