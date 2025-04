Barcellona-Real Madrid, l'arbitro scoppia in lacrime e si sfoga in conferenza. I blancos chiedono di sostituirlo

Getty Images

Il Clasico è sempre caratterizzato da tensione e polemiche e il prossimo non fa eccezione. Nel mirino c'è, arbitro scelto per dirigere l'incontro e già nel mirino della squadra della capitale spagnola, che in conferenza stampa si è lasciato andare (assieme a Gonzalez Fuertes, scelto per il VAR) a un duro attacco contro Real Madrid TV.

RMTV ha pubblicato più volte, prima delle partite, video contro gli arbitri con presunti errori commessi ai danni dei blancos e anche De Burgos Bengoetxea non è stato risparmiato, risultando il bersaglio di un video pubblicato ieri.Il 39enne di Bilbao non ha retto l'emozione è durante la conferenza stampa della vigilia è scoppiato in lacrime.- Stava per rispondere Gonzalez Fuertes, VAR di Barcellona-Real Madrid, ma De Burgos Bengoetxea ha chiesto di poter parlare e ha spiegato: "Si parla tanto dei video di Real Madrid Televisión perché sono quelli che hanno maggior ripercussione. Ti racconto situazioni che hanno vissuto alcuni miei colleghi.. Ciò che faccio nel mio caso è cercare di educare mio figlio e dirgli che suo padre è onesto".

- A quel punto l'arbitro si è fermato per poi ripartire, mentre tratteneva singhiozzi e tirava su con il naso invaso dalle lacrime: ". Perché l’arbitrare ci ha dato grandi valori, e non meritiamo ciò che stiamo soffrendo. E non penso tanto a noi professionisti, ma al danno che queste cose fanno ai nostri colleghi del calcio giovanile. Che ognuno faccia una riflessione sul dove vogliamo andare e sul futuro dello sport e del calcio".

A quel punto si è conclusa la conferenza stampa, con Gonzalez Fuertes che ha abbracciato e consolato il collega.- La reazione del Real Madrid è stata immediata. Le merengues, riferisce As, sono furiose e, si legge,, confermando la squadra arbitrale di Barcellona-Real Madrid finale di Copa del Rey.